أعلنت السلطات التركية عن تسجل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة في تركيا.
وحتى أمس، أظهرت الأرقام المسجلة في تركيا، تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، عدد المصابين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، بلغ عدد المتعافين 3 آلاف و246، فيما وصل عدد الإصابات 3 آلاف و122.
وتشير المعطيات إلى إجراء 38 ألفا و351 اختبارا خلال المدة نفسها.
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