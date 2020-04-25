تسجل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة في تركيا

أعلنت ​السلطات التركية​ عن تسجل 2861 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ 24 ساعة في ​تركيا​.

وحتى أمس، أظهرت الأرقام المسجلة في تركيا، تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، عدد المصابين خلال ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة.

وبحسب معطيات نشرتها ​وزارة الصحة​، بلغ عدد المتعافين 3 آلاف و246، فيما وصل عدد الإصابات 3 آلاف و122.

وتشير المعطيات إلى إجراء 38 ألفا و351 اختبارا خلال المدة نفسها.