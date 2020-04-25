السلطات الكندية: 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد

أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية، تسجيل 1614 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ليرتفع 44364 حالة.

ولفتت الوكالة إلى أن "حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 2350 حالة وفاة، إثر تسجيل وفاة 153 شخصًا جديدًا".

كما أوضحت أن "أكثر من 600 ألف شخص لفحص كورونا"، لافتةً إلى أن "معظم الإصابات بالفيروس تتركز في مقاطعتي كيبك (نحو 20.1 ألف حالة) وأونتاريو (نحو 13 ألف حالة)".