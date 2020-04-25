السلطات الجزائرية تقرر تخفيف إجراءات الإغلاق وفتح المحال التجارية

قررت السلطات الجزائرية تخفيف إجراءات الإغلاق على بعض القطاعات، وفتح المحال التجارية بغرض الحد من ​الآثار​ الاقتصادية والاجتماعية ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكانت السلطات الصحية الجزائرية أعلنت في وقت سابق تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3256 حالة.

كما أكدت السلطات الصحية ارتفاع عدد الوفيات الإجمالي جراء الإصابة بالوباء في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 419 شخصًا.