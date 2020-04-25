أفادت معلومات صحافية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 26384 بتسجيل 415 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الجديدة.
وكانت الحكومة الإيطالية قد وقعت عقدا لشراء 51 خط إنتاج لتصنيع 800.000 كمامة يوميا، وليصل الإنتاج بعد أقل من شهر إلى 3 ملايين كمامة يوميا ستوزع بالمجان على المواطنين.
كما كانت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قد أعلنت أن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 420 الجمعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 19 مارس، لكن الإصابات بلغت 3021 وهو رقم أعلى من الذي سجل الخميس وهو 2646.
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