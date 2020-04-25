رحمة: أمام المشهد الحالي في لبنان كل مسؤول متهم حتى تثبت براءته

اعتبر النائب السابق ​أميل رحمة​، في حديث تلفزيوني، أنه أمام المشهد الحالي في لبنان فإن كل مسؤول متهم حتى تثبت براءته، لافتاً إلى أنه حتى هو كان مسؤولاً تشريعياً وينطبق عليه الأمر نفسه، قائلاً: "نيال المتهم وهو عند ربه بريء".

وأشار رحمة إلى أنه لو كنت من الفريق المعارض ما كنت قد تحدثت عن الأمر، لافتاً إلى أن كل الضجيج حول موضوع حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ يعطي صورة سلبية بالنسبة إلى القوى السياسية المدافعة عنه بالمطلق.

ورأى رحمة أن أكبر خطأ هو تصوير ما يحصل وكأن هناك هجوم على السنية السياسية، موضحاً أنه ما قام به "​التيار الوطني الحر​" و"​حزب الله​" و"​حركة أمل​" مع رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ كي لا يستقيل أو يعود إلى رئاسة الحكومة لم يحصل مع أي زعيم سني آخر منذ الإستقلال حتى اليوم.