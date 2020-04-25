تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية لغاية 4 أيار

أعلنت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​، في بيان أنه "عطفا على التعاميم الصادرة سابقا، ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة ب​فيروس كورونا​، وانسجاما مع مقررات ​مجلس الوزراء​ تاريخ 24/4/2020، يمدد تعليق الجلسات لغاية 4/5/2020 صباحا وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، بإستثناء جلسات إصدار الأحكام".

واكد البيان ان "المراجع القضائية الجزائية تستمر في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، كما تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة، على أن تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى، من خلال وجود موظفين إثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".