أعلنت اللجنة المركزية لمكافحة ​كورونا​ في قضاء ​حاصبيا​، في بيان، أن "المقصود بما ورد في بعض ​وسائل الاعلام​ اليوم حول وجود حالة كورونا جديدة في حاصبيا، هو الأستاذ الذي تداول اسمه في بلدة ​الكفير​ نهار أمس حيث أتت نتيجة الفحص الأول border line "مشكوك بأمرها"، ليتبين أن النتيجة سلبية بعد إعادة الفحص للمرة الثانية، وحيث أن آلية العمل المعتمدة تقضي بعدم الغاء الاسم من اللائحة إلا بعد إعادة الفحص للمرة الثالثة والتي ستتم خلال اليومين القادمين لزيادة التأكيد، لذلك تطمئن اللجنة الجميع بعدم وجود أية حالة جديدة في ​القضاء​. لذلك اقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مكافحة كورونا في حاصبيا: لا وجود لأية حالة جديدة في القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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