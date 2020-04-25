جلسة لمجلس الوزراء في السراي قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 11 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 28-4-2020 جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:
1- اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئينا في جلسته التي عقدت بتاريخ 24-4-2020 وهي:
-اجراء تحقيق لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتحاذ اجراءات بحق صاحبها.
-اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة,
-مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.
2- استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.
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