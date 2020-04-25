جلسة لمجلس الوزراء في السراي قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل

يعقد ​مجلس الوزراء​ عند ​الساعة​ 11 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 28-4-2020 جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:

1- اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئينا في جلسته التي عقدت بتاريخ 24-4-2020 وهي:

-اجراء ​تحقيق​ لتحديد الحسابات التي اجريت منها ​تحويلات مالية​ واتحاذ اجراءات بحق صاحبها.

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-اتخاذ تدابير آنية وفورية ل​مكافحة الفساد​ واستعادة الاموال المنهوبة,

-مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.

2- استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.