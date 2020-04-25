بلدية برجا: لا إصابات جديدة ونتائج فحوصات وزارة الصحة سلبية

أعلنت اللجنة الصحية في خلية الأزمة في ​بلدية برجا​، في تقريرها الـ31 منذ ظهور أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلدة، أنه لم يتم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وأن عدد حالات الشفاء 13، والعدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 4 حالات، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، مشيرة إلى أنها تنتظر نتيجة فحص حالة واحدة مثبتة سابقا ويتم إعادة الفحص لها.

وأكدت اللجنة أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".

وذكرت اللجنة أن ​وزارة الصحة العامة​ أكدت "أن كل نتائج الفحوصات الطبية التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع خلية الأزمة في بلدية برجا، يوم الخميس في 23 نيسان 2020، لعينات عشوائية لعاملين في المحلات التجارية ومحلات الخضار واللحوم والأفران في البلدة، جاءت سلبية لناحية الإصابة بفيروس كورونا".