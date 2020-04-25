مصادر أمنية للنشرة: إنفجار صيدا ناجم عن قنبلة يدوية على الأرجح

رجحت مصادر امنية لـ"​النشرة​" ان يكون ال​انفجار​ الذي استهدف مصرف "فرنسبنك" في صيدا ناجم عن ​القاء قنبلة​ يدوية.

وقد حضرت ​الاجهزة الامنية​ وفتحت تحقيقا وتعمد الى مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان وهي كثيرة نتيجة وجود عدد كبير من ​المصارف​ في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع انفجار استهدف "​فرانسبنك​" في شارع رياض الصلح في صيدا.

ولفت مراسلنا إلى أن "طبيعة الإنفجار لم تعرف حتى الآن، إذا كانت ​قنبلة يدوية​ أو عبوة"، مشيرا إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".