رجحت مصادر امنية لـ"النشرة" ان يكون الانفجار الذي استهدف مصرف "فرنسبنك" في صيدا ناجم عن القاء قنبلة يدوية.
وقد حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا وتعمد الى مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان وهي كثيرة نتيجة وجود عدد كبير من المصارف في شارع رياض الصلح الرئيسي.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع انفجار استهدف "فرانسبنك" في شارع رياض الصلح في صيدا.
ولفت مراسلنا إلى أن "طبيعة الإنفجار لم تعرف حتى الآن، إذا كانت قنبلة يدوية أو عبوة"، مشيرا إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية للنشرة: إنفجار صيدا ناجم عن قنبلة يدوية على الأرجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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