نفت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، ما تردد عن أن شركة ​توتال​ الفرنسية أنهت تنقيبها في البلوك رقم 4 وكانت النتيجة سلبية، مشيرة إلى أن باخرة الحفر لا تزال تعمل، وبالتالي لا نتائج حتى الآن سلبية أو إيجابية، بإنتظار النتيجة التي ستصدر عن الشركة وتحليلها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: لا صحة للمعلومات عن إنهاء شركة توتال تنقيبها في البلوك رقم 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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