النشرة: إنفجار إستهدف مصرف "فرنسبنك" في شارع رياض الصلح في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​انفجار​ استهدف "​فرانسبنك​" في شارع ​رياض الصلح​ في صيدا.

ولفت مراسلنا إلى أن "طبيعة الإنفجار لم تعرف حتى الآن، إذا كانت ​قنبلة يدوية​ أو عبوة"، مشيرا إلى أن "أضرارا كبيرة لحقت بالمصرف وواجهته الخارجية".

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعاينت الأضرار التي اقتصرت على الماديات، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.