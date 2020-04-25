علوش: رئيس الجمهورية ليس مرجعية محايدة بل يمثل فريقًا في البلاد

أشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يمثل فريقاً في البلاد ولا يمثل مرجعية محادية، موضحاً أنه "إذا كان المطلوب تحييده عن الهجوم أو السجال يجب أن يحيد نفسه"، لافتاً إلى الكلام الذي يتحدث به عن رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ وتاريخ البلاد وأيضاً تسليم الأمور إلى رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​.

على صعيد متصل، رأى علوش أن المعارضة أن تتعامل مع الحكومة كما تتعامل أي معارضة، وبالتالي يجب عليها أن تقدم برنامجًا بديلًا على المستوى السياسي والمالي والإقتصادي، مشيراً إلى أنه حتى الآن هناك تخبط وقرارات جاهلة بكل معنى الكلمة وتحميل مسؤوليات إلى أشخاص آخرين بسبب ​العجز​ عن القيام بأي أمر.