مستشفى الهراوي الحكومي: فحوصات الـ PCR أمس واليوم كلها سلبية

أعلنت مستشفى الرئيس الراحل الياس الهراوي الحكومي في زحلة، أن نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت في المستشفى أمس واليوم، "أتت سلبية".

واشارت إدارة المستشفى، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للفحوصات المجراة منذ يوم الثلاثاء الماضي لغاية اليوم بلغت 190 فحصا، أظهرت 3 حالات ايجابية والنتائج الباقية سلبية.