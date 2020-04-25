أعلنت مستشفى الرئيس الراحل الياس الهراوي الحكومي في زحلة، أن نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت في المستشفى أمس واليوم، "أتت سلبية".
واشارت إدارة المستشفى، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للفحوصات المجراة منذ يوم الثلاثاء الماضي لغاية اليوم بلغت 190 فحصا، أظهرت 3 حالات ايجابية والنتائج الباقية سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الهراوي الحكومي: فحوصات الـ PCR أمس واليوم كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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