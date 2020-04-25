نعمة إفرام رداً على نجاح واكيم: البطريركية مؤتمنة على قول الحق

رد النائب ​نعمة افرام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على تصريح للنائب السابق ​نجاح واكيم​، مؤكداً أن "البطريركية مؤتمنة على قول الحق، فحين تشيد بعمل رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والحكومة لا تتكلم طائفياً، وحين تدعو لكشف كل الحقيقة في الإدارة المالية دون مواربة يعني أنها ترفض منطق القنابل الدخانية للتعمية على ارتكابات الطبقة السياسية ولن تقبل أي كبش محرقة عن هذه الطبقة".

وكان واكيم قد أشار إلى أن "​بكركي​ تبسط حمايتها الطائفية على ​رياض سلامة​"، سائلاً: "هل لأنها لا تريد أن يكون سلامه "كبش محرقة"؟ هل لأنه إبن الطائفة؟ أم لأن بكركي كانت السباقة إلى تحويل أموالها إلى الخارج إبتداء من شباط 2019 بمساعدة ونصح من رياض سلامة؟ كم من الجرائم ترتكب تحت مظلات القداسة؟".

