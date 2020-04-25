الجيش: عملية توزيع المساعدات على سائقي السيارات العمومية تنطلق الاسبوع المقبل

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على ​سائقي السيارات العمومية​ في كل المحافظات اللبنانية تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تطبيقاً لقرار ​مجلس الوزراء​ ووفقا للّوائح التي وردت إلى قيادة الجيش.

وأوضحت أنه ستتم عملية التوزيع التي تستمر عدّة أيام على السائقين في منازلهم وفقاً للوائح التي ستتبلغها البلدية، وعلى كل سائق أن يكون بحوزته المستندات التالية: بطاقة الهوية أو إخراج قيد إفرادي، دفتر السيارة، رخصة السوق العمومية، إفادة خدمة من الضمان الإجتماعي، وفي حال عدم التمكن من الاستحصال عليها، تأمين إفادة من مالك السيارة بتأجيرها للسائق مصدقة من مختار المحلة مع صورة عن بطاقة الهوية للمالك.

وأشارت إلى أنه على كل سائق يستوفي الشروط ولم يرد إسمه ضمن اللوائح الموزعة على البلديات، المبادرة إلى الاتصال بالبلدية أو بمركز الاتصال Call center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية: 05456944، 05456963، 05456976، 05956153، 05958780.

وشدّدت قيادة الجيش على السائقين التجاوب مع إجراءات الوقاية من ​فيروس كورونا​ خلال عملية تسلم المساعدات.