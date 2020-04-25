أفاد عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" وديع عقل، في حديث تلفزيوني، بأن هناك أموال مالية تدفع بالدولار من الخزينة العامة مقابل شراء الفيول أويل والمشتقات النفطية، لافتاً إلى أن في ملف الفيول أويل بات هناك عدداً من الموقوفين.
وفي حين أشار عقل إلى أن هذا الملف متشعب، أكد أنه سيصل إلى نتائج إيجابية ومفيدة للشعب اللبناني، موضحاً أن الحديث هو عن دفع مليارات الدولارات التي صرفت لقاء شراء الفيول أويل.
وأوضح عقل أن هذا الملف من شقين: الأول متعلق بالفيول أويل غير المطابق للموصفات، حيث تم تقديم المستندات التي تثبت الأمر، أما الثاني فهو طريقة الإستيراد من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر وديع عقل: ملف الفيول أويل متشعب لكن سيصل إلى نتائج إيجابية ومفيدة للشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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