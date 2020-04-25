شيخ العقل اتصل بمراجع اسلامية مهنئا برمضان داعيا للاستقرار

أجرى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ اتصالات تهنئة بحلول ​شهر رمضان​، شملت رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، ومفتي الجمهورية الشيخ ​عبداللطيف دريان​، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ ونائبه الشيخ علي الخطيب. وكانت مناسبة أمل فيها حسن أن "يكون شهر رمضان فرصة خير لبلدنا المنهك ولتعزيز التعاضد الوطني والتضامن الاجتماعي، ورجاءً بإمكان استقرار الوطن على الحد الأدنى من مقومات الحياة فيه".

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