شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط.. اعرف بنود دعم السلع التموينية وإسكان محدودى الدخل بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البنود التفصيلية لباب الدعم والمنح والمزايا بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021 والذى يقدر بنحو 326 مليار و280 مليون مقابل 327 مليارا و699 مليون جنيه العام الجارى، عن تصدر الدعم السلعى قائمه الدعم بالموازنة الجديدة، مع ارتفاع مخصصات دعم تنشيط الصادرات والمزارعين والتأمين الصحى والأدوية وإسكان محدودى الدخل مقارنه بالعام الجارى 2019/2020 وذلك دعما من الدولة لفئات محدودى الدخل والفلاحين.

ويقدر الدعم خلال العام المالى الجديد بـ140 مليارا و680 مليون وذلك بخفض 18% عن العام المالى الجارى، وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز مخصصاته على النحو الأتى :

1- دعم السلع التموينية يقدر بنحو 84 مليار و487 مليون جنيه.

2- دعم المواد البترولية يقدر بنحو 28 مليار و193 مليون جنيه.

3- دعم تنشيط الصادرات" يقدر بنحو 7 مليارات جنيه

4- دعم المزارعين" يقدر بـنحو 665 مليون جنيه.

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5- دعم التأمين الصحى والأدوية" يقدر بنحو 3 مليارات و599 مليون جنيه.

6- دعم تنمية الصعيد" يقدر بـنحو 250 مليون جنيه.

7- دعم نقل الركاب يقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه.

8- دعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الإجتماعى يقدر بنحو بـ 5 مليار و700 مليون جنيه.

9- دعم فائدة القروض الميسرة قدرت العام الجديد بـ360 مليون.

10- أخرى "مؤسسات غير مالية" قدرت بـنحو8 مليارات و626 مليون جنيه.