ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" في مستشفى العزل بالعجمي إلى 80 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم السبت، في مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية إلى 80 شخصًا بعد تماثل 3 حالات جديدة للشفاء.

قال مصدر مسئول بإدارة مستشفى العزل بالعجمي، إن طاقم المستشفى احتفل بخروج 3 حالات، السبت، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن خروج الحالات جرى بعد التأكد من نتائج التحاليل أكثر من مرة والتي جاءت سلبية للفيروس، لافتًا إلى أنه جرى نقل الحالات بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.

