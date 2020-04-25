القبض على مهتز نفسيا كسر باب مسجد في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مهتز نفسيًا؛ لكسره باب أحد المساجد بالقليوبية.
كانت شرطة النجدة بالقليوبية تلقت بلاغا يفيد كسر أحد الأشخاص باب أحد المساجد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وأمكن ضبطه، وتبين بالفحص أنه مهتز نفسيًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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