العراق: سقوط قذيفتي هاون على ناحية العبارة في ديالى

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ): تعرضت ناحية العبارة في محافظة ديالي العراقية اليوم السبت إلى هجوم بقذائف الهاون . وأوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - نقلا عن مصدر أمني عراقي - القول إن قذيفتي هاون سقطت في البساتين القريبة من قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة دون وقوع إصابات بشرية. وأضاف المصدر أن الناحية تعرضت إلى هجمات مماثلة بقذائف الهاون قبل يومين.

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