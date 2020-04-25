تعافي 5 حالات جديدة من مصابي كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية في دمياط، تعافي 5 حالات جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، بعد تماثلهم تمامًا للشفاء وعودتهم إلى منازلهم.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه جرى الانتهاء من إجراءات خروج 3 من المتعافين من مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، بعد تحول نتائج فحوصاتهم إلى سلبية.
وجرى تسجيل 3 حالات جديدة إيجابية من المخالطين بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية التحاليل الخاصة بهم، وجرى نقلهم إلى مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة لتلقي العلاج اللازم.
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