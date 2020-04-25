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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن تبرع الفنان أحمد السقا بمبلغ 100 ألف جنيه، فاز بها في نهاية أولى حلقات برنامجه الرمضاني "اغلب السقا"، بعد تغلبه على الفنان الكوميدي محمد هنيدي.
وقالت إدارة المستشفى في بيان لها اليوم السبت "السقا يعد من أوائل نجوم الفن في دعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، مشيرة إلى أنه يقدم الإعلانات بصورة دائمة لكافة مراحل وخطوات العمل بالمستشفى بتبرع كامل منه منذ بدء أعمال الحفر في أولى مراحل المستشفى بمدينة الأقصر".
أضاف البيان "فى أول حلقات برنامجه تبرع بأول 100 ألف جنيه يفوز بها لصالح المستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغلبه على محمد هنيدي.. أحمد السقا يتبرع لمستشفى الأورام في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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