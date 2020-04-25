بالصور- كبائن آلية لتعقيم العاملين في مستشفيات قنا الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن تركيب وتشغيل كابينتي تعقيم للأفراد ضمن كبائن التعقيم التي وزعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطواقم الطبية والعاملين بالمستشفيات والجمهور الخارجي.

وأضاف الدكتور سامر سعد فؤاد - المشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - أن تلك الكبائن تقوم برش الشخص المار من خلالها بصورة آلية والهدف منها تعقيم الأفراد من الفيروسات والأجسام الضارة التي قد تكون عالقة بأجسامهم وملابسهم خلال المعاملات اليومية.

كما أضاف أنه جاري الرش اليومي لجميع منشآت المستشفيات الجامعية بأدوات ومواد التعقيم المختلفة.