البصرة تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة البصرة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
وذكرت الدائرة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم السبت،
وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، أمس الجمعة، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى شفاء 33 اصابة من الوباء.
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