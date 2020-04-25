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البصرة تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت دائرة صحة البصرة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس () المستجد.

وذكرت الدائرة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم السبت،

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- أن عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 308 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة وحالات الشفاء 153، بالإضافة إلى 138 حالة قيد العلاج.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، أمس الجمعة، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى شفاء 33 اصابة من الوباء.

 

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