1070 إصابة و53 وفاة بكورونا بالجاليات الفلسطينية حول العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت إن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم، ارتفع إلى 1070 إصابة، بينهم 53 حالة وفاة، بفيروس كورونا المستجد فيماسجلت 301 حالة تعافٍ.
تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 35.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - إن فريق عملها المختص أكد أنه
وأشارت إلى أنه جرى تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 641 إصابة حتى اللحظة.
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