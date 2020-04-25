1070 إصابة و53 وفاة بكورونا بالجاليات الفلسطينية حول العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت إن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم، ارتفع إلى 1070 إصابة، بينهم 53 حالة وفاة، بفيروس كورونا المستجد فيما

سجلت 301 حالة تعافٍ.



وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - إن فريق عملها المختص أكد أنه

تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 35.

وأشارت إلى أنه جرى تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 641 إصابة حتى اللحظة.