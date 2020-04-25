روحاني: نتوقع تعطل العمل بسبب كورونا حتى مارس 2021

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يجب على بلاده تخطيط الاقتصاد بناء على أسوأ سيناريو لاستمرار تعطل العمل بسبب تفشي كورونا حتى مارس المقبل.
ونقل التلفزيون الرسمي عن روحانيقوله خلال اجتماع مع رؤساء شركات خاصة في البلاد بث على الهواء «يجب أن نخطط للإنتاج بناء على وجهة نظر متشائمة بأننا قد نواجه هذا الفيروس حتى نهاية العام (الفارسي) في مارس».
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أفات في وقت سابق اليوم بتسجيل 76 وفاة و1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5650 والإصابات إلى 89328.
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