كندا.. تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الكندية، يوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغت 2350 وفاة، بعد أن كانت 2197 يوم الجمعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وحسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ153 حالة جديدة.

كما سجلت الوكالة خلال اليوم الأخير 1614

إصابة جديدة بالعدوى ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 44،364، فيما خضع أكثر من 600 ألف شخص لفحص كورونا.

وتعود معظم الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مقاطعتي كيبك (نحو 20.1 ألف حالة) وأونتاريو (نحو 13 ألف حالة).