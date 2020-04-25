أعلنت السلطات الصحية الكندية، يوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغت 2350 وفاة، بعد أن كانت 2197 يوم الجمعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وحسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ153 حالة جديدة.
كما سجلت الوكالة خلال اليوم الأخير 1614إصابة جديدة بالعدوى ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 44،364، فيما خضع أكثر من 600 ألف شخص لفحص كورونا.
وتعود معظم الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مقاطعتي كيبك (نحو 20.1 ألف حالة) وأونتاريو (نحو 13 ألف حالة).
كانت هذه تفاصيل خبر كندا.. تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.