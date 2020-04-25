دراسة تتوقع تواريخ انتهاء كورونا بدول عربية.. وفي المرتبة الأولى تأتي..

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 07:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويعد تعليق صلوات الجماعة ومنع تجمع المصلين في المساجد خلال اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، أبرز ظواهر هذه الإجراءات الاحترازية بالدول العربية.

وتنبأت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، قابلة للتجديد، بانحسار ذروة وباء فيروس كورونا في عدد من الدول العربية، وصولا إلى انتهاء العدوى في تواريخ محددة.

ووفقا للدراسة فإن منحنى العدوى يبدأ بالانعطاف لأسفل بعد الوصول للذروة في السعودية مطلع أيار/مايو القادم، وتنزل أعداد الإصابات هناك حتى تصل إلى قرب الصفر مطلع حزيران/يونيو.

وتوقعت الدارسة أن يقترب عدد الإصابات بالفيروس من الصفر في قطر في 8 تموز/يوليو المقبل.

أما في الكويت فتتوقع الدارسة أن تنتهي العدوى في 29 أيار/مايو القادم.

وفي البحرين، توقعت الدارسة أن تنتهي العدوى في مطلع حزيران/يونيو القادم.

وكانت آخر مستجدات فيروس كورونا في الدول العربية على النحو الآتي:

لبنان

أعلنت وزارة الصحة بلبنان، عن ارتفاع ضحايا كورونا في البلاد، إثر تسجيل وفاتين و8 حالات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 704.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، إن 1130 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أثبتت وجود 8 إصابات جديدة.

وأوضحت أنها سجّلت حالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 24 حالة، فيما تعافى 140 مريضًا.

سلطنة عمان

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 1905، إثر تسجيل 115 حالة.

وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 329 حالة شفاء، بينما استقرت الوفيات عند 10 حالات.

عزل بلدة بالعراق

وفي العراق، أعلنت السلطات المحلية بمحافظة صلاح الدين، عن عزل بلدة بشكل كامل، بعد مشاركة مصاب بالفيروس في حفل زفاف.

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وفي تصريح للأناضول، قال عكاب الدليمي، المتحدث باسم خلية الأزمة بالمحافظة، إنه “تم عزل بلدة بني سعد بمحافظة صلاح الدين بالكامل، إثر مشاركة مصاب بفيروس كورونا في حفل زفاف”.

وأوضح الدليمي أن “المصاب عاد مؤخراً من روسيا”.

وحتى الجمعة، سجل العراق 1708 إصابات بكورونا بينها 86 وفاة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في ليبيا، الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ خلال الـ24 ساعة المنقضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج 81 عينة سالبة وواحدة موجبة (مصابة).

وبهذه الإصابة ترتفع أعداد المصابين بالفيروس إلى 61 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 15 حالة، فضلا عن حالتي وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 922 حالة بعد تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك في بيان للصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت الصحة التونسية إنها أجرت 19 ألفا و849 تحليلا مخبريا إلى حد الآن.

وأضافت أن عدد الوفيات استقر عند 38 حالة منذ الأحد، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 194 حالة شفاء من المرض.

ودعت “الصحة التونسية” كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل باحترام القانون، وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

وفي 22 آذار/مارس الماضي، أقرت تونس حزمة إجراءات أبرزها إغلاق الحدود والحجر الصحي الشامل، للحد من تفشي الفيروس.

قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة بقطر تسجيل 833 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 120 حالة من المرض، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 929 حالة.

وأشارت إلى أن مجمل الحالات النشطة بالمرض هي 8419 حالة.