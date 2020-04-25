كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 39 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أن الحالات الجديدة توزعت على مدن وولايات البلاد، إذ سجلت 36 حالة إصابة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة، والبحر الأحمر، ووسط دارفور.

وأكدت وزارة الصحة على أن ولاية القضارف سجلت حالتي إصابة بالفيروس أعلن عنهما سابقا، موضحة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء ارتفع إلى 213 حالة، منها 19 تماثلت للشفاء، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة.