كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، 415 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26384، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 195 ألفا و 351 حالة.

وتحيي إيطاليا، اليوم، ذكرى تحررها نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل أجواء وباء كورونا الحالية بصورة لم تعهدها من قبل على الإطلاق، وترددت أغاني "بيلا تشاو" ورفع العلم الإيطالي بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء خلف الرئيس الجالس بمفرده في مكتبه.