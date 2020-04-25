كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا يرحب بإعلان تمديد وقف إطلاق النار في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم السبت، أنها رحبت بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد لمدة شهر إضافي.

ونوهت وزارة الخارجية البريطانية، بالاستجابة الإيجابية من قبل تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية لمبادرات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، ودعت "الحوثيين إلى الرد بالمثل".

وأكدت الخارجية البريطانية، على أن إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية تمديد وقف إطلاق النار في اليمن يساعد على تهيئة الظروف للتوصل لحل سياسي تفاوضي لهذا الصراع.

كما حثت بريطانيا على الاستجابة بشكل إيجابي لمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث، والتي توفر أفضل فرصة للسلام الذي يحتاجه اليمنيون بشكل عاجل.