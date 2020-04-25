كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعمل على تحصين عمال المناطق الصناعية ضد "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترسي دولة الإمارات العربية المتحدة، كل يوم تلو الآخر وضعها كدولة الإنسانية الأولى من بين دول العالم، فهي الدولة التي وفرت 85% من المساعدات الطبية حول العالم، ودار أسطول طيرانها يوزع المساعدات لكل الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

والإمارات نفس الدولة التي تتصدر دول العالم في نسبة الفحوصات التي تجريها لاكتشاف المصابين بالفيروس نسبة إلى عدد السكان، وقررت توسيع رقعة الفحص ليشمل عمال المناطق الصناعية مجاناً.

كما وفرت العاصمة الإماراتية أبوظبي فحص فيروس كورونا لعمال المناطق الصناعية في منطقة "مصفح" من خلال إنشاء مركزي فحص مجهزين بأحدث التقنيات العالمية، حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.

وتقدم مراكز الفحص الطبي خدماتها للعمال دون مقابل، ولا تقتصر على الكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي فقط بل تمتد أيضاً لتشمل تقديم وجبات الطعام الصحية.

وأشاد العمال الخاضعون للفحص بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل معهم بإنسانية اعتادوا عليها منذ وطئت أقدامهم أرض الدولة للمرة الأولى.

Advertisements

وكل يوم تثبت قيادة دولة الإمارات أنها على قدر التحدي في وجه كل الأزمات، وقادرة على تقديم العون لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، ومساعدة العالم أجمع.