كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات تتقدم الدول التي أظهرت قدرة في التصدي لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان "عالم بلا سلاح": إن العالم بعد وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لن يكون كما كان قبله، هناك أشياء كثيرة تغيرت، بدا العالم هشاً يفتقد المناعة، وضعيفاً في مواجهة الوباء رغم ما يمتلك من إمكانات وقدرات علمية ومادية هائلة.
وتابعت الصحيفة الإماراتية: أن هناك "اقتصادات تترنح، وأمم باتت حبيسة المنازل؛ ودول تحولت إلى معازل، وأنظمة صحية فشلت في احتواء الوباء، رغم الجهود الجبارة التي تبذل لاحتواء التداعيات قدر الإمكان، وتحذيرات من بطالة وجوع وفقر وأمراض قد تطال مليارات البشر إذا واصل الوباء مسيرته دون العثور على لقاح فعال يستطيع اجتثاثه في المدى المنظور".
ولفتت إلى أن هناك دولاً ومجتمعات أظهرت قدرة على التعاون والتضامن، وظهر شكل مميز من العلاقات الإنسانية الراقية التي تجاوزت كل الحسابات والمواقف السياسية المسبقة، ولعل دولة الإمارات تتقدم ركب هذه الدول.
وأكدت على أن العالم يحتاج إلى فكر سياسي جديد، يأخذ بالعلاقات الإنسانية نهجاً في السلوك السياسي، ويبتعد عن منطق القوة والاستغلال والرأسمالية الجشعة، والجوع إلى الحروب والاستحواذ على النظام العالمي، وخلق أعداء لتبرير اقتناء أسلحة الدمار الشامل وتطويرها
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,861 مليون إصابة، بينهم أكثر من 199 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.