كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات تتقدم الدول التي أظهرت قدرة في التصدي لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان "عالم بلا سلاح": إن العالم بعد وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لن يكون كما كان قبله، هناك أشياء كثيرة تغيرت، بدا العالم هشاً يفتقد المناعة، وضعيفاً في مواجهة الوباء رغم ما يمتلك من إمكانات وقدرات علمية ومادية هائلة.

وتابعت الصحيفة الإماراتية: أن هناك "اقتصادات تترنح، وأمم باتت حبيسة المنازل؛ ودول تحولت إلى معازل، وأنظمة صحية فشلت في احتواء الوباء، رغم الجهود الجبارة التي تبذل لاحتواء التداعيات قدر الإمكان، وتحذيرات من بطالة وجوع وفقر وأمراض قد تطال مليارات البشر إذا واصل الوباء مسيرته دون العثور على لقاح فعال يستطيع اجتثاثه في المدى المنظور".

ولفتت إلى أن هناك دولاً ومجتمعات أظهرت قدرة على التعاون والتضامن، وظهر شكل مميز من العلاقات الإنسانية الراقية التي تجاوزت كل الحسابات والمواقف السياسية المسبقة، ولعل دولة الإمارات تتقدم ركب هذه الدول.

وأكدت على أن العالم يحتاج إلى فكر سياسي جديد، يأخذ بالعلاقات الإنسانية نهجاً في السلوك السياسي، ويبتعد عن منطق القوة والاستغلال والرأسمالية الجشعة، والجوع إلى الحروب والاستحواذ على النظام العالمي، وخلق أعداء لتبرير اقتناء أسلحة الدمار الشامل وتطويرها

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