عاجل.. تسجيل حالة وفاة بكورونا في 22 ساعة..و51 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 139 حالة بفيروس كورونا المستجد في 22 ساعة لترتفع حالات الإصابة إلى 3897 حالة في الإجمالي.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، خلال التصريح الصحافي اليومي للكشف عن الحالة الوبائية في البلاد، أنه تم تسجيل حالة وفاة في 22ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 159 حالة، بنسبة 4.1 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه خلال نفس المدة، أي 24 ساعة، فقد تم تسجيل 51حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 537حالة شفاء.