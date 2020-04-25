أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ22ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3897 حالة.
وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل21546 حالة مستبعدة .
وأكد اليوبي أن هذه الحالات تم اكتشافها عبر تتبع المخالطين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا في ليلة وأولى ساعات اليوم الأول من رمضان…الحصيلة: 3897 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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