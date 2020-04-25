عاجل.. تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا في ليلة وأولى ساعات اليوم الأول من رمضان…الحصيلة: 3897

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ22ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3897 حالة.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل21546 حالة مستبعدة .

وأكد اليوبي أن هذه الحالات تم اكتشافها عبر تتبع المخالطين.