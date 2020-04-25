شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: تراجع عدد الوفيات بكورونا إلى أقل مستوى منذ 17 مارس والان نبدء بالتفاصيل
وكان عدد الإصابات الجديدة الأقل أيضا خلال خمسة أيام عند 2357 مقارنة مع 3021 حالة إصابة أمس الجمعة.
وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ ظهوره في 21 فبراير شباط بلغ 26384 وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.
ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالمرض إلى 195351 في ثالث أعلى حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
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