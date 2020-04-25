شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ معدل الوفيات بـ«كورونا» في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وألمانيا شهد تباطؤا، في مؤشر مشجع للزعماء في أوروبا الذين يخططون للتخفيف من تدابير الإغلاق التي أثرت بقوة على اقتصادات المنطقة.وسجلت إسبانيا أقل من 400 وفاة لليوم الثاني على التوالي، في مؤشر على إمكانية أن يتجه التفشي إلى الاستقرار في البلاد التي تصارع أسوأ تفشي في أوروبا، حسب الوكالة.

وفي ألمانيا، تراجعت الوفيات إلى أدنى مستوى في خمسة أيام.

كما انخفض عدد الأشخاص الذي يتلقون الرعاية في وحدات العناية المركزة في بلجيكا، التي سجلت أعلى معدل وفيات على أساس الفرد من إجمالي عدد السكان، وذلك على مستوى العالم.