خلال يوم.. تسجيل 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايطاليا

وبلغ إجمالي الوفيات 26384، في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة، حيث تم الاعلان عن 2357 حالة يوم السبت 25 أبريل، مقابل 3021 حالة يوم الجمعة.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 195 ألفا و351 حالة، ما يعتبر ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.