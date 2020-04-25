خلال يوم.. تسجيل 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايطاليا

أكدت السلطات الإيطالية تسجيل 415 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد منذ 17 مارس الماضي.
وبلغ إجمالي الوفيات 26384، في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة، حيث تم الاعلان عن 2357 حالة يوم السبت 25 أبريل، مقابل 3021 حالة يوم الجمعة.
ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 195 ألفا و351 حالة، ما يعتبر ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة، حيث تم الاعلان عن 2357 حالة يوم السبت 25 أبريل، مقابل 3021 حالة يوم الجمعة.
ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 195 ألفا و351 حالة، ما يعتبر ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
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