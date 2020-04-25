تركيا تسجل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات التركية، السبت، عن تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت السلطات، ان "عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 2706 بعد تسجيل 106 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية". وأضافت أنه "تم تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".



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