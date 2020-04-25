حزب الحل يعلن عدم مشاركته في حكومة الكاظمي

اعلن حزب الحل، السبت، عدم مشاركته في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه يكون "شاهد زور" على ما يحدث.

وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لن نشارك في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ولن نكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم وادعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لاحتكار أستحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الاخرين".

وأضاف الحزب أنه سيكون "خارج حكومة رئيس الوزراء المكلف الكاظمي لعدم قناعتنا بامكانيته من أحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال"، مؤكداً أنه سيكون "مع الشعب الى حين استعاده حقوقه المسلوبة وانصاف عوائل الشهداء وفي مقدمتهم شهداء ثورة تشرين والكشف عن مصير المغيبين والمختفين والمفقودين".