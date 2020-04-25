بعد فرضية حول كورونا.. إيطاليا تستعد لفحص مصل دم الآلاف

وصرح أركوري المكلف إدارة الأزمة المرتبطة بالوباء للصحافيين "سنوزع الفحوص على المناطق يبلغ عددها 20 في إيطاليا، بحسب تعداد السكان ومعايير أخرى حددها المعهد الوطني للاحصاءات".

وأوضح أنه لا يوجد فحص دقيق مئة في المئة، لافتا إلى أن الشركة التي ستتولى إجراء الفحوص ستقدمها مجانا على أن تتجاوز دقتها نسبة 95 في المئة.



وهذا الأسبوع، بدأت هذه الفحوص في منطقة لومبارديا، الأكثر تضررا في إيطاليا من الوباء والتي ناهز عدد الوفيات فيها 13 ألفا و100 شخص.

وستتيح هذه الفحوص تحديد نسبة المناعة لدى الأفراد وقد تساعد في توضيح ما إذا كان لدى الشخص مناعة تقيه الإصابة مجددا بالعدوى، رغم أن الأمر لا يعدو كونه فرضية راهنا.