أعلن مفوض الحكومة الإيطالية دومينيكو أركوري، السبت، أن بلاده ستبدأ اعتبارا من 4 مايو حملة فحوصات لمصل الدم تشمل 150 ألف شخص في محاولة لجمع مزيد من المعلومات عن وباء "كوفيد-19".
وأوضح أنه لا يوجد فحص دقيق مئة في المئة، لافتا إلى أن الشركة التي ستتولى إجراء الفحوص ستقدمها مجانا على أن تتجاوز دقتها نسبة 95 في المئة.
وهذا الأسبوع، بدأت هذه الفحوص في منطقة لومبارديا، الأكثر تضررا في إيطاليا من الوباء والتي ناهز عدد الوفيات فيها 13 ألفا و100 شخص.
وستتيح هذه الفحوص تحديد نسبة المناعة لدى الأفراد وقد تساعد في توضيح ما إذا كان لدى الشخص مناعة تقيه الإصابة مجددا بالعدوى، رغم أن الأمر لا يعدو كونه فرضية راهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرضية حول كورونا.. إيطاليا تستعد لفحص مصل دم الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.