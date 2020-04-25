الخارجية الأميركية: برنامج إيران الفضائي ليس سلميا وتصريحات مسؤوليها كاذبة

شنّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، هجوماً جديداً على إيران، مشدداً على أن برنامجها الفضائي لا يحمل طابعا سلميا، ويشكل خطرا على العالم.
وأضاف أن "إطلاق الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية قمرا صناعيا عسكريا في الأسبوع الجاري، يؤكد ما قلناه مرارا، وهو أن برنامج إيران الفضائي غير سلمي وليس مدنيا بالكامل".
وشدد بومبيو على أن "الإطلاق الأخير يدل على أن تصريحات وزير الاتصالات الإيراني جواد آذري جهرمي، ورئيس الوكالة الفضائية الإيرانية مرتضى بيراري عن أن سلمية وشفافية برنامج بلادهما الفضائي، ليست إلا تصريحات كاذبة".
وتابع أن "الصاروخ الذي تم إطلاقه مؤخرا وسابقيه يضم تكنولوجيات تستخدم في الصواريخ الباليستية بما فيها العابرة للقارات"، مضيفا أن "هذه القدرات لا تستخدم إلا لحمل الرؤوس النووية".وطالب بومبيو "جميع الدول المحبة للسلام في العالم بـ "رفض تطوير إيران للتكنولوجيات التي قد تستخدم في الصواريخ الباليستية وتوحيد الجهود للحد من برامج إيران الصاروخية الخطيرة".
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