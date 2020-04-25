ليبيا تبدأ استقبال مواطنيها العالقين في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مدير أمن طبرق ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء "كورونا" الليبية، العميد ميلود جواد، بدء استقبال الليبيين العالقين في مصر.



قال جواد إن اللجنة تعمل على إعادة أكثر من 400 ليبي من العالقين، مضيفا وفقا لـ"العين الإخبارية" أنه تم تخصيص حافلات لنقلهم من منفذ أمساعد البري إلى بلديات: أمساعد وبئر الأشهب وطبرق، كما تم تجهيز مجموعة من الفنادق للحجر الصحي للعائدين.

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وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية، استمرار حظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساء إلى السابعة صباحا.

وقالت اللجنة إنه تقرر استمرار غلق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها، وتوجيه شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير إنترنت مجاني أو تخفيض الأسعار لمساعدة المواطنين على البقاء في المنازل.

وسجلت ليبيا أولى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة، وارتفعت إجمالي الحالات المؤكدة إلى 61 شخصا، بينهم حالتا وفاة.