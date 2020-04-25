أكثر من 7 مليارات ليرة حصيلة التبرعات في دار الفتوى

اختتمت عند الساعة السادسة مساء اليوم، "الحملة الإنسانية الموحدة لجمع التبرعات دعما للأسر المحتاجة ومساعدتها في زمن كورونا"، وبلغت حصيلة التبرعات: 7 مليارات و36 مليونا و195 ألف ليرة.
وكانت الحملة التي نظمها ائتلاف المؤسسات الإغاثية في لبنان، المكون من 17 جمعية خيرية واجتماعية ورعائية، قد انطلقت عند العاشرة من صباح اليوم في بهو دار الفتوى، برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وساهم فيها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، النواب نهاد المشنوق، نزيه نجم ورولا الطبش، وشخصيات.
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