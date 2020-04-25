تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار والاضرار مادية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في قوى الأمن الداخلي عن تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار، مشيرة إلى أن الاضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة.

كما أفادت عن سقوط جريحين نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام حبالين جبيل، وعن سقوط 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين محلة وادي هاب​​​​​​​.