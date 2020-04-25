تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار والاضرار مادية

أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار، مشيرة إلى أن الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة.
كما أفادت عن سقوط جريحين نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام حبالين جبيل، وعن سقوط 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين محلة وادي هاب.
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