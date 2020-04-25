نقابة محامي طرابلس: 106 جلسات تحقيق إلكتروني وارتفاع حصيلة قرارات إخلا

أعلنت ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ و​الشمال​، أنه "إنفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية، للاسهام بإطلاق سراح و​إخلاء سبيل​ المساجين الموقوفين إحتياطيا لحمايتهم من ​فيروس كورونا​، وبتنسيق وتعاون فيما بين الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي ​رضا رعد​ وقضاة الشمال ونقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​، وبمتابعة حثيثة ويومية من أعضاء لجنة السجون في النقابة، ارتفعت حصيلة قرارات إخلاء السبيل الى 408، في حين بلغ عدد جلسات التحقيق الإلكتروني عبر تطبيق الـ Zoom: 106 جلسات حتى 24/4/2020.

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