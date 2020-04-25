نديم الجميل: نأمل التخلص من الهيمنة الإيرانية المُستجدة على قرارنا الوطني

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ إلى أننا "سنعمل على أن يعود لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً من أي تدخل خارجي، ونأمل أن نتخلّص من الهيمنة الإيرانية المُستجدة على قرارنا الوطني، ليعود لبنان وطن الحرية والسلام".

كلام الجميل جاء خلال إحتفال رمزي في ساحة ساسين في ​الأشرفية​ أمام نصب الرئيس الراحل بشير الجميّل في الذكرى الخامسة عشرة لإنسحاب ​الجيش السوري​ من لبنان، شارك فيه النواب و​عماد واكيم​ و​جان طالوزيان​ ومسؤولين في حزبي "الكتائب" و"​القوات اللبنانية​" وشخصيات سياسية من الأشرفية.

والجدير ذكره أن لوحة كانت قد وُضعت على نصب الجميّل في الذكرى الأولى للإنسحاب السوري من لبنان كُتب عليها: "وفاءً لفخامة الرئيس الشهيد بشير الجميّل وشهداء المقاومة اللبنانية، لتبقى الـ 10452 كلم2 سيّدة بأرضها وحرّة بشعبها، تمّ جلاء جيوش الإحتلال عن لبنان في 26 نيسان 2006".