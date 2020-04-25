أكدت وكالة "رويترز"، أن "البنك الألماني "دويتشه بنك" رفض طلبًا من 4 أعضاء بارزين بمجلس الشيوخ الأميركي بقيادة إليزابيث وارن، للحصول على معلومات بشأن معاملات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسرته في الآونة الأخيرة".
ولفتت "رويترز" إلى أن "شركة "أكين جامب" القانونية التي تمثل البنك، رفضت في الخطاب المؤرخ بيوم 21 نيسان، طلب أعضاء مجلس الشيوخ لدواعي الخصوصية، متأملةً أن يتفهم الأعضاء حاجة "دويتشه بنك" لاحترام الحدود القانونية والتعاقدية القائمة في ما يتعلق بمثل هذه المعلومات السرية".
كما شددت على أن "دويتشه بنك" امتنع عن التعقيب، كما أن البيت الأبيض و"مؤسسة ترامب" و"شركات كوشنر" و"أكين جامب" والسناتور وارن، لم يردوا على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: "دويتشه بنك" يرفض طلب مسؤولين أميركيين للاطلاع على معاملات أجراها ترامب مؤخرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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